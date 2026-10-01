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United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027

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United Therapeutics-Anlage 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

United Therapeutics
477.92 CHF 9.40%
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Am 01.10.2025 wurde das United Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 438.18 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das United Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.822 United Therapeutics-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 541.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’366.84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23.67 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 20.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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