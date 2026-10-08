NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen United Therapeutics-Anteile letztlich bei 234.34 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das United Therapeutics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.427 United Therapeutics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 232.57 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 07.10.2026 auf 545.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 132.57 Prozent.

United Therapeutics wurde am Markt mit 23.22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch