NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das United Bankshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.08 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 277.162 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45.88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’714.80 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’714.80 USD, was einer positiven Performance von 27.15 Prozent entspricht.

Der United Bankshares-Wert an der Börse wurde auf 6.20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch