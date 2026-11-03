NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 10 Jahren abgeworfen

United Bankshares-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Bankshares-Papier an diesem Tag 37.00 USD wert. Bei einem United Bankshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 270.270 United Bankshares-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 13’327.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.31 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33.27 Prozent.

Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch