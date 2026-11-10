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|Rentable United Bankshares-Investition?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien verdienen können.
Am 10.11.2025 wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Bankshares-Papier bei 36.63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.730 United Bankshares-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Bankshares-Aktie auf 48.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.22 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von United Bankshares betrug jüngst 6.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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