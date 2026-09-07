NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die UMB Financial-Aktie an diesem Tag 61.13 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 163.586 UMB Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des UMB Financial-Papiers auf 143.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’517.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 135.17 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 10.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch