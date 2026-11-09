NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 104.80 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 95.420 UMB Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’764.31 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 06.11.2026 auf 133.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27.64 Prozent.

Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch