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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 104.80 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 95.420 UMB Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’764.31 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 06.11.2026 auf 133.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27.64 Prozent.
Alle UMB Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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