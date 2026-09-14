NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UMB Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 88.18 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.134 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 158.19 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 11.09.2026 auf 139.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58.19 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch