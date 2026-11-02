NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’009.11 USD wert. Mit einer Performance von +100.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 10.23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch