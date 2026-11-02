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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UMB Financial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’009.11 USD wert. Mit einer Performance von +100.91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 10.23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu UMB Financial Corp.
Analysen zu UMB Financial Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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