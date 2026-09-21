NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit UMB Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.23 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.173 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen UMB Financial-Anteile wären am 18.09.2026 2’310.15 USD wert, da der Schlussstand 134.52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 131.01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von UMB Financial belief sich zuletzt auf 10.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch