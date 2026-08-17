NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UMB Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die UMB Financial-Aktie bei 91.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108.944 UMB Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’563.90 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 14.08.2026 auf 152.04 USD belief. Damit wäre die Investition 65.64 Prozent mehr wert.

Am Markt war UMB Financial jüngst 11.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch