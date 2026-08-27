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Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025

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Frühe Anlage 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Ultralife Batteries
5.65 EUR 0.00%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6.90 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 144.928 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 950.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.56 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 950.72 USD entspricht einer negativen Performance von 4.93 Prozent.

Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 109.81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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