Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ultralife Batteries-Aktie an diesem Tag 8.03 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investierten, hätten nun 12.453 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 70.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.63 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.89 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 98.76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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