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Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025

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Profitabler Ultralife Batteries-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Ultralife Batteries
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Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 9.76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.246 Ultralife Batteries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 6.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66.19 USD wert. Mit einer Performance von -33.81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 106.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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