NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 7.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 139.860 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 15.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’183.22 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +118.32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 260.51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch