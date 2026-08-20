Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultralife Batteries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ultralife Batteries-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Ultralife Batteries-Aktie letztlich bei 4.26 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 23.474 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Anteile wären am 19.08.2026 164.32 USD wert, da der Schlussstand 7.00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64.32 Prozent.
Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 118.41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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