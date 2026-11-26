Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ultralife Batteries-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ultralife Batteries-Anteile bei 7.53 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’328.021 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 15.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’717.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 107.17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ultralife Batteries einen Börsenwert von 259.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch