|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ultralife Batteries-Investmentbeispiel
|
19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5.06 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197.628 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 3’096.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 209.68 Prozent angewachsen.
Ultralife Batteries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 261.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.
Analysen zu Ultralife Batteries Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.