Heute vor 1 Jahr wurde die Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5.06 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197.628 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 3’096.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 209.68 Prozent angewachsen.

Ultralife Batteries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 261.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch