Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Ultralife Batteries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Ultralife Batteries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 236.967 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (5.45 USD), wäre das Investment nun 1’291.47 USD wert. Damit wäre die Investition 29.15 Prozent mehr wert.
Am Markt war Ultralife Batteries jüngst 90.70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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