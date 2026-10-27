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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Ultra Clean-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Ultra Clean-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 42.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.334 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109.03 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 26.10.2026 auf 46.71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.03 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Ultra Clean zuletzt 2.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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