Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 26.25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 3.810 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (42.87 USD), wäre das Investment nun 163.31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.31 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 2.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch