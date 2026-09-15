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Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070

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Lukratives Ultra Clean-Investment? 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.

Ultra Clean Holdings
53.65 CHF -3.62%
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Heute vor 1 Jahr wurden Ultra Clean-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ultra Clean-Anteile an diesem Tag 25.72 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 3.888 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 258.13 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 14.09.2026 auf 66.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158.13 Prozent angezogen.

Am Markt war Ultra Clean jüngst 3.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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