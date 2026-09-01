Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ultra Clean-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ultra Clean-Aktie statt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 45.04 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.202 Ultra Clean-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 1’505.99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.83 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.60 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 3.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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