Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Ultra Clean-Anlage?
|
22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 22.09.2023 wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ultra Clean-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.928 Ultra Clean-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (73.05 USD), wäre die Investition nun 2’551.52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 155.15 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 3.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.