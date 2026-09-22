NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingefahren

Am 22.09.2023 wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ultra Clean-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.928 Ultra Clean-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (73.05 USD), wäre die Investition nun 2’551.52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 155.15 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 3.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch