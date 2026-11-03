NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8.52 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Ultra Clean-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117.371 Ultra Clean-Anteilen. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 02.11.2026 5’496.48 USD wert, da der Schlussstand 46.83 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 449.65 Prozent.

Ultra Clean war somit zuletzt am Markt 2.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch