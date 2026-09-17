TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 17.09.2023 wurden TTM Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12.99 USD. Bei einem TTM Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76.982 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (114.00 USD), wäre das Investment nun 8’775.98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 777.60 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 11.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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