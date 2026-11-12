NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das TTM Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.022 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 552.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.70 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 552.67 USD, was einer positiven Performance von 452.67 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich jüngst auf 7.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch