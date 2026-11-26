Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TTM Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13.55 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 738.007 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 42’929.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329.30 Prozent angewachsen.

TTM Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch