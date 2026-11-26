|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative TTM Technologies-Anlage?
|
26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen TTM Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TTM Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13.55 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 738.007 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 42’929.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329.30 Prozent angewachsen.
TTM Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
26.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer nehmen zum Handelsstart Reissaus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet zum Ende des Montagshandels Kursrakete (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
Analysen zu TTM Technologies Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.