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TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095

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TTM Technologies-Investmentbeispiel 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

TTM Technologies
103.99 CHF 4.17%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 11.45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.734 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Anteile wären am 30.09.2026 1’072.84 USD wert, da der Schlussstand 122.84 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 972.84 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 12.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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