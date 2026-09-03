NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10.85 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in TTM Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 921.659 TTM Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (115.60 USD), wäre die Investition nun 106’543.78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 965.44 Prozent gleich.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 12.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch