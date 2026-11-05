NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das TTM Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 70.06 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 142.735 TTM Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (73.38 USD), wäre das Investment nun 10’473.88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.74 Prozent vermehrt.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 8.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch