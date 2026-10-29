NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.53 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 73.910 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 28.10.2026 6’710.27 USD wert, da der Schlussstand 90.79 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 571.03 Prozent.

Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 9.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch