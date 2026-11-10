NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trustmark-Aktie an diesem Tag bei 21.10 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Trustmark-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47.393 Trustmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 45.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’154.98 USD wert. Mit einer Performance von +115.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Trustmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch