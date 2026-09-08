Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Trustmark-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Trustmark-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24.734 Trustmark-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 46.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’153.10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15.31 Prozent.
Trustmark war somit zuletzt am Markt 2.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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