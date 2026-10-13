Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Trustmark-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Trustmark-Papier an diesem Tag 20.90 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.785 Trustmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 44.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212.92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112.92 Prozent angezogen.
Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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