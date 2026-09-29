Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trustmark-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Trustmark-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 27.18 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.792 Trustmark-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 45.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’678.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67.84 Prozent gesteigert.
Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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