NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren eingebracht

Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6’300.00 JPY. Bei einer 10’000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.587 Trend Micro-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 5’626.00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’930.16 JPY wert. Mit einer Performance von -10.70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 751.85 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch