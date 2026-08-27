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Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009

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Lohnende Trend Micro-Anlage? 27.08.2026 10:02:02

NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Trend Micro-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Trend Micro
31.18 EUR 4.00%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trend Micro-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8’004.00 JPY. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in den Konzern investierten, besitzen nun 0.012 Trend Micro-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 5’569.00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69.58 JPY wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30.42 Prozent.

Trend Micro war somit zuletzt am Markt 720.99 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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