NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 12.11.2016 wurden Trend Micro-Anteile an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 3’855.00 JPY. Bei einer 10’000-JPY-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.594 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’424.12 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 11.11.2026 auf 6’717.00 JPY belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74.24 Prozent erhöht.

Alle Trend Micro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 868.31 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch