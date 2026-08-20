NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Trend Micro-Aktie letztlich bei 3’645.00 JPY. Bei einem Trend Micro-Investment von 10’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.743 Trend Micro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5’614.00 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 15’401.92 JPY wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54.02 Prozent gesteigert.

Trend Micro war somit zuletzt am Markt 716.32 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch