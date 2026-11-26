Das Trend Micro-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 7’259.00 JPY. Bei einer 1’000-JPY-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.138 Trend Micro-Anteilen. Die gehaltenen Trend Micro-Papiere wären am 25.11.2026 1’050.42 JPY wert, da der Schlussstand 7’625.00 JPY betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.04 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 970.66 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch