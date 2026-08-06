TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TransAct Technologies-Papier bei 16.40 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.098 TransAct Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 34.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65.61 Prozent verringert.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 57.64 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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