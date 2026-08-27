NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren verloren

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TransAct Technologies-Aktie letztlich bei 6.80 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.706 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 5.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25.29 Prozent verkleinert.

TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 52.19 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch