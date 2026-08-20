NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Am 20.08.2025 wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’358.491 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’320.75 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 19.08.2026 auf 4.80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.21 Prozent angezogen.

Am Markt war TransAct Technologies jüngst 50.04 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch