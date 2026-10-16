NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Am 16.10.2016 wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15.95 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Timberland Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 626.959 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 28’451.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.38 USD belief. Mit einer Performance von +184.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 350.75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch