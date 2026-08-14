NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.22 USD wert. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 342.231 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Papiere wären am 13.08.2026 15’886.38 USD wert, da der Schlussstand 46.42 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 58.86 Prozent.

Timberland Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 358.69 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch