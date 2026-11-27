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|Timberland Bancorp-Investition im Blick
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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Timberland Bancorp-Aktien gewesen.
Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Timberland Bancorp-Papier an diesem Tag 29.11 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 343.525 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 46.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’833.05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58.33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 357.70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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