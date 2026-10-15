Textron Aktie 977158 / US8832031012
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Textron-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Investoren gebracht.
Textron-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Textron-Aktie an diesem Tag 82.51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.212 Textron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 73.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 10.56 Prozent gleich.
Am Markt war Textron jüngst 12.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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