Textron Aktie 977158 / US8832031012
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Textron gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39.83 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.107 Textron-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’005.77 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 09.09.2026 auf 79.89 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’005.77 USD entspricht einer Performance von +100.58 Prozent.
Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 13.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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