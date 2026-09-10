NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39.83 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.107 Textron-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’005.77 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 09.09.2026 auf 79.89 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’005.77 USD entspricht einer Performance von +100.58 Prozent.

Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 13.65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch