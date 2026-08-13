Textron Aktie 977158 / US8832031012
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Textron gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Textron-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 39.21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Textron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.550 Textron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 226.70 USD, da sich der Wert eines Textron-Papiers am 12.08.2026 auf 88.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126.70 Prozent gesteigert.
Am Markt war Textron jüngst 15.19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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